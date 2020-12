Mannheim-Neckarau. (pol/kaf) Ein Schnellrestaurant in der Floßwörthstraße war in der Nacht von Sonntag auf Montag Einbruchsziel von bislang unbekannten Tätern. Wie die Polizei mitteilt, versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 9 Uhr zunächst die Terrassentür des Gastronomiebetriebes aufzuhebeln. Da ihnen das nicht gelang, zwickten sie das Vorhängeschloss zum angrenzenden Raucherzelt auf und stiegen über ein gekipptes Fenster in die Gaststätte ein. Anschließend entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld, zwei türkische Reisepässe, einen Kaffeevollautomat und ein Dönerschneideset.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.