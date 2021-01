Mannheim. (pol/rl) Geschlagen wurde ein 30-jähriger Autofahrer, nachdem er mit seiner Autotür den Wagen neben ihm leicht beschädigt hatte. Das teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 22.20 Uhr in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hochstätt. Hier hatte der 30-Jährige die Tür seines Autos so weit aufgemacht, dass diese das daneben geparkte Auto eines 41-Jährigen leicht touchierte und dabei beschädigte.

Darüber sollen die beiden Männer in Streit geraten sein. Im Verlauf dessen trat der 41-Jährige von hinten an den 30-Jährigen heran und schlug ihm so heftig gegen den Kopf, dass ein Rettungswagen den 30-Jährigen versorgen musste. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig, teilte die Polizei mit.