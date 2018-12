Mannheim. (dpa) 2700 Euro sollen Trickdiebe in der Innenstadt einem 45-Jährigen gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am frühen Donnerstagabend das Geld an einem Bankautomat abgehoben. Er verstaute es im Geldbeutel und steckte diesen in die Gesäßtasche. Kurz darauf sei er von einem Unbekannten angerempelt worden, woraufhin er stürzte. Der Unbekannte half ihm auf, umarmte ihn und entschuldigte sich mehrfach auf Englisch, hieß es im Polizeibericht. Wenig später stellte der 45-Jährige demnach fest, dass seine Hosentasche aufgeschlitzt und der Geldbeutel weg war.

Später habe er den Geldbeutel ohne Geld in einem Sperrmüllhaufen gefunden. Im Nachhinein will das Opfer sich an eine Frau mit Kopftuch und zwei weitere Männer erinnert haben, die zu den "Anremplern" gehört hätten. Die Männer hätten sich nach der Tat abgeklatscht und sich lautstark gefreut, so die Polizei am Freitag. Warum der Mann so viel Bargeld bei sich trug, wurde zunächst nicht bekannt.