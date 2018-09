Mannheim. (pol/mare) Bereits am Samstagnachmittag kam es in den Mannheimer Quadraten zu einem Trickdiebstahl, wobei ein Unbekannter einen vierstelligen Betrag erbeutete. Das berichtet die Polizei.

Ein 79-Jähriger hob gegen 16.30 Uhr Geld an einem Automaten eines Geldinstituts in P2 ab. Als dieser die Bank verließ, sprach ihn der Unbekannte auf eine Sperrung des benutzten Ausgabegeräts an.

Um die "Blockade" zu lösen, ging der Senior mit dem Täter erneut an Geldautomaten und tätigte wieder eine Auszahlung. Der Trickdieb gaukelte erneut eine angebliche Sperrung des Automaten vor, worauf der Geschädigte seine EC-Karte wieder in das Gerät schob, nun aber der Unbekannte die Tasten bediente - hiernach war die "Sperrung" aufgehoben und der 79-Jährige verließ die Bank.

Als er später seine Kontoauszüge kontrollierte, bemerkte der unter Sehschwäche leidende Senior, dass insgesamt 1800 Euro abgehoben wurden. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Info: Die Polizei weist daraufhin, sich in solchen oder ähnlichen Situationen stets an Mitarbeiter der Bank zu wenden oder die Polizei hinzuziehen. Geben Sie ihre EC-Karte nicht an Fremde und halten Sie ihren PIN stets geheim!