Mannheim. (pol/geko) Eine Seniorin ist von zwei Frauen mit einem üblen Trick betrogen worden, meldet die Polizei.

Am Montag gegen 11.30 Uhr verwickelten die beiden Frauen die ältere Frau in der Lameystraße in ein Gespräch. Sie fragten die Dame nach dem Weg zu einem Krankenhaus. In einem unachtsamen Moment entwendete dann eine der Frauen die Geldbörse ihres Opfers. Danach entfernte sich das Duo in Richtung Luisenpark. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde und sperrte ihre Bankkarten.

Obwohl die Frau sehr schnell reagierte, gelang es den Täterinnen mehrmals Bargeld abzuheben. Mit dem Geld, das die ältere Dame im Geldbeutel hatte, beläuft sich der Schaden auf 5.050 Euro.

Ermittlungen ergaben, dass die Seniorin gegen 10.45 Uhr Bargeld in einer Bankfiliale im Quadrat P 7 abgehoben hatte. Vermutlich war sie bereits hier beobachtet und ausgespäht worden.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: beide Mitte 20, blonde Haare, sprachen Deutsch mit Akzent, helle Kleidung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/1743310 melden können.