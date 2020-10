Mannheim. (pol/mare) Zwischen Samstag und Montag beschädigte ein Unbekannter eine Statue im Lameygarten in R7. Das berichtet die Polizei.

Der oder die Unbekannten stießen gewaltsam das Kunstwerk in Form eines springenden Pferdes samt Sockel zur Seite, sodass dieses umfiel und teilweise zerbrach. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/12580 an die Beamten wenden.