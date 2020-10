Mannheim. (pol/ahn) Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagmorgen im Stadtteil Oststadt eine 22-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Mann gegen 7.30 Uhr mit seinem Smart auf der rechten Fahrspur der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Carl-Reiß-Platzes wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah die dort fahrende 22-jährige BMW-Fahrerin, sodass er mit ihr zusammenstieß.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge gegen eine Ampel geschleudert. Zudem wurden zwei Absperrpfosten aus dem Asphalt gerissen. Am BMW gingen alle Airbags auf. Die Fahrerin klagte über Nacken- und Kopfschmerzen. Zudem erlitt sie ein Hämaton an der Stirn. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.