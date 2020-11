Mannheim. (pol/mare) Zwei unbekannter Täter haben am Samstag versucht, eine Seniorin auszurauben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 11.45 Uhr versuchten die Männer unter einem Vorwand in die Wohnung der älteren Frau in der Collinistraße zu gelangen. Die Unbekannten klingelten an der Wohnungstür und verlangten nach einem Glas Wasser. Als die Seniorin den Wunsch ablehnte, drückte einer der beiden Männer die Wohnungstür auf und brachte die Frau zu Boden.

Weil diese laut um Hilfe schrie, sahen die Unbekannten von der weiteren Tatausführung ab. Ohne Raubgut verließen sie das Anwesen. DieFrau, die bei dem Vorfall leicht verletzt wurde, informierte telefonisch ihren Sohn. Der wiederum verständigte die Polizei, die kurze Zeit später im Anwesen eintraf.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Beide Männer wurden folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, "südeuropäischer Phänotyp", wie die Polizei schreibt, dunkle kurze Haare. Ein Täter trug eine Mund-Nasen-Schutz-Maske aus grauem Stoff.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung.