Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Montag brach ein Täter in die Souterrain-Wohnung eines Einfamilienhauses in der Karl-Ladenburg-Straße ein. Wie die Polizei mitteilt, wurde er von einer selbstgebauten Alarmanlage in die Flucht geschlagen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter mit Hilfe von Werkzeugen des Bewohners zwei Fensterscheiben einschlug und so in den Wohnbereich gelangte. Dort hatte der 51-jährige Bewohner jedoch einen Bewegungsmelder installiert, welcher bei der Auslösung durch den Täter Hundebelltöne abgab. Daraufhin flüchtete der Täter.

Im Bereich des Bewegungsmelders war außerdem ein Babyfon installiert worden, das die Töne wiederum an das Ausgabegerät im Erdgeschoss abgab, wo sich zu diesem Zeitpunkt der Bewohner befand. So wurde der 51-Jährige direkt alarmiert und verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieb dennoch ohne Erfolg.