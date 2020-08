Mannheim. (pol/lyd) Das Polizeipräsidium Mannheim führte am Dienstag und am Mittwoch eine Festnahmeaktion gegen mehrere Personen durch, teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit. Die Personen stehen im dringenden Tatverdacht, in der Innenstadt, in der Neckarstadt und schwerpunktmäßig auf der Neckarwiese einen regen Handel mit Drogen betrieben zu haben.

Durch längerfristige offene und verdeckte Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift wurden in den zurückliegenden Wochen rund 100 Delikte des unerlaubten Drogenhandels im Bereich der Neckarwiese festgestellt und zahlreiche Tatverdächtige identifiziert. Im Rahmen der zweitägigen Aktion wurden nun sechs der identifizierten Tatverdächtigen im Bereich der Neckarwiese angetroffen. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen diese wegen Fluchtgefahr erwirkt, da es sich um gambische Staatsbürger handelte.

Nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter wurden die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Intensivtäter nach einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb festgenommen. Auch gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.