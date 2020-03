Mannheim. (pol/mare) Ein schwarzer Hund hat einen Senioren verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Bereits am Montag, 24. Februar, zwischen 13.30 und 13.40 Uhr soll der Hund den Senioren in Höhe der Hauptstraße 58 angesprungen und diesen durch Kratzen am Oberschenkel verletzt haben. Das Tier war nach derzeitigem Kenntnisstand angeleint, konnte jedoch von der unbekannten Hundehalterin nicht gebändigt werden.

Der Hund wird wie folgt beschrieben: schwarzes Fell, Größe in etwa wie ein Golden Retriever, Brustgeschirr mit Aufdruck "Security", neongrüne Leine

Die Hundehalterin war 40 bis 45 Jahre alt, hatte schwarze Haare, die zum Pferdeschwanz zusammengebunden waren, und trug dunkle Kleidung.

Die Ermittler der Polizeihundeführerstaffel suchen nun nach Zeugen und oder Personen, die Hinweise auf den Hund und dessen Halter geben können. Diese können sich unter Telefon 0621/714970 melden.