Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Bereits am vergangenen Freitag kam es in Sandhofen zu einer Schlägerei, bei der ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 51-jähriger Lastwagen-Fahrer waren gegen 12 Uhr in der Frankenthaler Straße unterwegs gewesen. In Höhe der dortigen Tankstelle kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, als der Lastwagen-Fahrer sich über die Fahrweise des Mercedes-Fahrers aufgeregt hatte.

Im Verlauf des Streits, für den beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen gestiegen waren, schlug der Lastwagen-Fahrer auf den 66-Jährigen ein, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Zwei Zeugen kamen dem 66-Jährigen zu Hilfe. Danach fuhren beide Fahrer weiter. Die Polizei suchte beide Fahrer zur Anzeigenaufnahme bei Firmen in der Ölhafenstraße auf. Den Mercedes-Fahrer bei einer Logistik-Firma, den Lastwagen-Fahrer bei einer Verpackungsfirma.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim Neckarstadt unter der 0621/3301-0 zu melden. Besonders die beiden Männer, die dem 66-Jährigen zu Hilfe kamen, sollten sich melden, teilte die Polizei mit.