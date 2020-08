Mannheim. (pol/lyd) Am späten Donnerstagvormittag, gegen 11.21 Uhr, stieg ein 53-jähriger Mann am Paradeplatz aus der Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Schönau. Zu spät bemerkte er, dass er seinen roten Trolley mit schwarzem Griff in der Bahn hatte stehen lassen. In diesem Trolley befanden sich mehrere Schlüsseln und Medikamente, die für den Mann sehr wichtig sind. Bei unsachgemäßer sowie unberechtigter Einnahme können sie jedoch gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen.

Der Finder wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 oder jeder Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.