Mannheim. (pri) Nach zwei Verkehrsunfällen auf glatter Fahrbahn musste am Montagabend die Bundesstraße B36 bei Mannheim-Rheinau in Richtung Mannheim gesperrt werden. Insgesamt fünf Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt. Drei Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden müssen.

Bei den Unfällen soll mindestens eine Person leicht verletzt wordn sein. Die Polizei hat den Verkehr bei Rheinau-Süd ausgeleitet.