Mannheim. (pol/van) Auf Reifen und hochwertige Fahrräder im Stadtteil Neckarstadt hatten es am Wochenende Unbekannte abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, suchten die Langfinger das Gelände einer Firma für Abwassertechnik in der Zielstraße heim und bockten dort zwei Mercedes auf Betonplatten auf. Sie demontierten an einem der Firmenwagen alle vier Reifen und entwendeten diese. Am anderen Fahrzeug wurde lediglich ein Reifen abmontiert, an einem dritten Firmenwagen der rechte Außenspiegel beschädigt.

Von dem Firmengelände wurden zudem zwei hochwertige Fahrräder gestohlen, die verschlossen auf dem Anwesen abgestellt waren. Dabei handelt es sich um ein Rennrad sowie ein Mountainbike im Wert von mehr als 2500 Euro.

Der Wert des Diebesguts schätzen die Beamten insgesamt auf mehr als 3500 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.