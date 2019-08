Mannheim. (pol/mare) Einen Verkehrsunfall hat ein Radfahrer am Mittwochmittag in der Innenstadt verursacht. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte war gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad zwischen den Quadraten C1 und D1 in der Leopoldstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung vom Paradeplatz zum Toulonplatz unterwegs. An der Kreuzung C1/D2 stieß er mit einer 28-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, die zwischen den Quadraten D1 und D2 in Richtung Schloss unterwegs war und die Kreuzung bei grüner Ampel überquerte. Der Radfahrer überschlug sich auf der Motorhaube des Mercedes und flüchtete anschließend in Richtung Stadthaus - sein Fahrrad ließ er zurück.

Der Fahrradfahrer dürfte sich bei dem Zusammenstoß verletzt haben. Eine Nachfrage in den örtlichen Krankenhäusern erbrachte hierzu jedoch bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Das Fahrrad wurde sichergestellt, der Fahrradfahrer wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, laut Polizei "südosteuropäisches Aussehen" und ein ungepflegtes Äußeres, 3-Tage-Bart. Er trug eine graue Trainingsjacke mit weißer Aufschrift und eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen. Er sprach gebrochen Deutsch und fuhr ein Fahrrad der Marke Prince.

Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621/12580, zu melden.