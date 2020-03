Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagmorgen um 7.50 Uhr hat sich in der Sandhofer Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 57-jährige Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilt.

Der Radfahrer fuhr auf dem Radfahrstreifen in der Sandhofer Straße in Fahrtrichtung Sandhofen. Der in gleiche Richtung fahrende 54-jährige Autofahrer kam nach derzeitigem Ermittlungsstand zu weit nach rechts und erfasste den Radfahrer.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Durch Zeugenhinweise fand die Polizei den flüchtigen Pkw-Fahrer aber später. Ihm wurde Blut entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der unterlassenen Hilfeleistung.