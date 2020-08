Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwer. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-Jährige im Stadtteil Rheinau in der Mundenheimer Straße unterwegs. Dort kam er von seiner Fahrspur nach rechts ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Durch die Wucht der Kollision durchstieß der Mann die Heckscheibe des Autos. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Kopf zu, sowie diverse Schnittwunden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund. 1000 Euro.