Mannheim. (pol/dore) Zwei Drogendelikte beschäftigten die Bundespolizei am Wochenende am Mannheimer Hauptbahnhof. Das berichtet die Polizei.

Bundespolizisten kontrollierten am Samstagmorgen zunächst einen 28-jährigen Guineer im Mannheimer Hauptbahnhof. Sie hatten eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Sigmaringen festgestellt. Der Rucksack des Mannes sollte durchsucht werden. Der Mann wollte das aber laut Polizei nicht und versuchte den Rucksack mit einem Vorhängeschloss abzuschließen. Die Polizisten konnten das zwar verhindern, doch er weigerte sich weiterhin, seinen Rucksack den Beamten zu geben, berichtet die Polizei.

Erst, nachdem die Polizisten ihm die zwangsweise Durchsetzung der Maßnahme androhten, zeigte er sich einsichtig und gab den Rucksack heraus, heißt es in dem Bericht. Dabei fanden die Beamten mehrere kleine Verpackungen mit Marihuana. Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zur Dienststelle. Dort leistete er aber erheblichen Widerstand und musste gefesselt werden, so die Polizei.

Nachdem die Polizisten kein weiteres Betäubungsmittel finden konnten und alle weiteren Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er der Landespolizei überstellt. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Der zweite Drogenfall am Hauptbahnhof in Mannheim war laut Polizei gegen Sonntagnachmittag. In diesem Fall wurde die Bundespolizei gerufen, weil eine 24-jährige Deutsche, die am Bahnsteig stand, Schießbewegungen mit der Hand in Richtung ausfahrender Züge gemacht haben soll.

Als eine Polizeistreife am Bahnsteig eintraf, war die junge Frau schon in den Gleisbereich gelaufen. Umgehend wurde die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert, um den Zugverkehr zu informieren. Während der Fahndung nach der Frau wurde die Streife von einer 25-jährigen Frau und deren Mutter angehalten. Sie hätten die Frau in den Gleisen gesehen und angesprochen, berichtet die Polizei. Die junge Frau hätte die beiden daraufhin angegriffen, beleidigt und versucht zu beißen. Danach ging die Frau weiter in Richtung einer Baustelle.

Die Beamten konnten die 25-Jährige bei der umzäunten Baustelle festnehmen. Dabei wehrte sie sich laut Polizeiangaben stark, versuchte mit dem Ellenbogen nach den Beamten zu schlagen und beleidigte sie durchgehend. Die Beamten durchsuchten sie anschließend auf der Dienststelle im Mannheimer Hauptbahnhof und fanden etwa vier Gramm Marihuana. Eine Polizeiärztin nahm ihr Blut ab. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie von einem Bekannten abgeholt und durfte die Dienststelle verlassen.

Eine Polizistin verletzte sich im Rahmen des Einsatzes und musste den Dienst abbrechen. Ihr Kollege verletzte sich leicht, konnte den Dienst allerdings fortsetzen. Die verletzte Zeugin stellte Strafantrag wegen Körperverletzung. Auf die Frau werden in nächster Zeit weitere Verfahren zukommen. Sie wird sich nach Polizeiangaben unter anderem wegen unbefugtem Aufenthalt im Gleis, Hausfriedensbruch, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.