Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 22-jährigen Drogendealer verhaftet und bei ihm etliche Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Der junge Mann aus Heppenheim soll seit Mai 2020 in Mannheim und Südhessen in 26 Fällen insgesamt über 6,5 Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Kokain und rund 1000 Ecstasy-Tabletten an unterschiedliche Abnehmer verkauft haben.

Er wurde nach Ermittlungen am 9. Dezember namhaft in Heppenheim festgenommen. Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Heppenheim und Bensheim am gleichen Tage wurden rund 19.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie 1200 Ecstasy-Tabletten und noch 60 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 22-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Er wurde in ein Gefängnis eingeliefert.