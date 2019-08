Mannheim. (pol/mare) Im Zuge einer Personenkontrolle ist der Polizei am Donnerstagmorgen ein Drogendealer ins Netz gegangen. Wie Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, wurde bei dem Wohnsitzlosen 33-Jährigen eine weiße Substanz und300 Euro Bargeld gefunden.

Und zwar in seinem Rucksack. Bei der weiteren Abklärungen wurde bekannt, dass es sich bei dem Inhalt der Plastiktüte um 1000 Gramm flüssiges Amphetamin handelte. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.