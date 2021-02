Mannheim. (pol/kaf) Wieder musste die Polizei in Mannheim eine Geburtstagsfeier auflösen, bei der massiv gegen die Corona-Verordnung verstoßen wurde. Wie die Beamten mitteilen, gab es am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr einen Hinweis auf Ruhestörung in der Lortzigstraße im Stadtteil Neckarstadt. Dort trafen die Polizisten in einer 3-Zimmer-Wohnung 19 Erwachsene und 3 Kinder aus neun unterschiedlichen Haushalten an. Sie feierten den Geburtstag einer der Personen

Alle Teilnehmer der Feier erhielten Platzverweise, denen sie auch nachkamen. Gegen die Teilnehmer werden nun Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung eingeleitet.