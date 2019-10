Mannheim. (pol/mün) Erst brannte Unrat vor einem Haus in der Neckarstadt, dann griffen die Flammen auf die Haustür über. Als die Polizei noch vor der Feuerwehr gegen 22.45 Uhr in der Paul-Gerhardt Straße ankam, brannte die Haustür lichterloh, heißt es in der Mitteilung.

Die Beamten fackelten nicht lange und griffen zum Feuerlöscher. Sie erstickten die Flammen und dann konnte die Feuerwehr sich um die Nachlöscharbeiten kümmern und das Haus lüften.

In dem Gebäude waren fünf Menschen, die alle unverletzt blieben. In dem Haus sind zwei Wohnungen, ein Pfarrbüro sowie ein evangelischer Kindergarten untergebracht.

Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Feuerwehr auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.