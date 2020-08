Mannheim. (pol/lyd) Ein 36-jähriger Mann lief am Montagabend durch die Neckarstad-West. Gegen 22 Uhr war er in der Riedfeldstraße in Richtung des Neckartors in der Bürgermeister-Fuchs-Straße unterwegs und nutzte hierbei den linken Gehweg. Auf diesem Gehweg kam ihm ein Pärchen mit einem Rottweiler entgegen. Um dem Trio Platz zu machen, wich der Mann auf die Fahrbahn aus. Als sich der Mann auf Höhe des Trios befand, biss ihn der Hund unvermittelt in die linke Hüfte. Zwar sprach der Verletzte die beiden Hundehalter an und rief ihnen nach. Doch reagierten die beiden nicht und gingen mit dem Hund weiter, ohne sich um das Opfer ihres Hundes zu kümmern.

Der Mann begab sich anschließend zur Anzeigenerstattung auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Er erlitt durch den Biss eine tiefere Fleischwunde. Von dem unbekannten Pärchen, bestehend aus einer Frau und dem männlichen Hundeführer ist lediglich bekannt, dass die Frau eine helle Hose trug und schulterlange schwarze Haare hatte. Der Hund hört möglicherweise auf den Namen "Amigo".

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Hundehalter beziehungsweise dem Pärchen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/71497-0 entgegengenommen.