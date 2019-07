Mannheim. (pol/dore) Ein unbekannter Mann wollte nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Oststadt eine 39-jährige Frau vergewaltigen.

Die Frau hatte sich demnach kurz nach 3 Uhr auf dem Nachhauseweg befunden. Dabei sei sie laut Polizei schon von einem unbekannten Mann verfolgt worden. Direkt vor dem Hauseingang in der Werderstraße habe der Mann die 39-Jährige dann von hinten zu Boden gerissen, ihr mit der Hand den Mund zugehalten und sich auf sie gekniet. Dabei habe er "Be silent" gesagt und versucht, ihr die Kleidung vom Körper zu reißen, so die Polizei weiter.

Anwohner hätten die lauten Hilfeschreie der Frau gehört und ihr zugerufen, dass sie die Polizei holen würden. Dadurch und auch weil sich das Opfer wehrte, ließ der Mann die Frau los, überquerte die Fahrbahn und flüchtete in Richtung Augustaanlage, so die Polizei.

Die 39-Jährige zog sich durch den Sturz nach Angaben der Polizei mehrere Schürf- und Platzwunden im Gesicht und an der Schulter zu. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Ein Anwohner soll dem Täter anschließend noch zu Fuß gefolgt sein, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter. Die Fahndung verlief jedoch ebenfalls ergebnislos.

Die Polizei beschreibt den unbekannten, männlichen Täter wie folgt:

- ca. 170 cm groß

- um die 30 Jahre alt

- Statur: Oberkörper muskulös, stämmige Statur

- gebräunte Haut

- indisch-südasiatisches Aussehen

- dunkle Haare, moderne Frisur, mit Seitenscheitel, voluminöser

nach oben, an den Schläfen kürzer

- tief sitzende Hose, helle Jeans gescheckt, oben weiterer Schnitt,

nach unten enge Beine

- Verwaschenes rotes/rosa T-Shirt, keine einheitliche Farbe,

gemustert

- schwarzer/dunkelblauer Rucksack mit gepolsterten Trägern

Die Polizei sucht den Anwohner, der den Täter noch verfolgt hat und Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, Sie sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnumer 0621/174-4444 melden.