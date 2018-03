Mannheim. (pol/gun) Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Neuostheim einen leichten Unfall verursacht. Er war laut Polizei gegen 14.15 Uhr auf der linken Fahrspur der Theodor-Heuss-Anlage stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Carl-Benz-Stadions übersah er beim Fahrstreifenwechsel nach rechts einen 80-jährigen Mann, der mit seinem Dreirad-Motorroller in gleicher Richtung fuhr.

Dieser wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er gegen den Bordstein und kippte zur Seite. Der Rollerfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Zeugen eilten dem 80-Jährigen zur Hilfe und stellten sein noch fahrtüchtiges Gefährt wieder auf. Durch ausgelaufene Flüssigkeit musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem geflüchteten Unfallverursacher. Er soll mit einem dunkelblauen Wagen, eventuell einem Kleintransporter, und Ludwigshafener Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich beim Revier Oststadt unter Telefon 06 21 / 1 74 33 10 zu melden.