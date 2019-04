Mannheim-Neuostheim. (pol/rl) Auf der Xaver-Fuhr-Straße vor dem Maimarktgelände wurde ein 28-jähriger mutmaßlicher Drogendealer am frühen Sonntagmorgen verhalftet. Auf dem Gelände fand gerade die Techno-Großveranstaltung "Time Warp" statt. Bei einer Polizeikontrolle gegen 1 Uhr fanden die Beamten bei dem Mann 108 Ecstasy-Tabletten, sowie 122 verkaufsfertige Briefchen mit pulverförmigem Ecstasy sowie Ketamin. Das Ketamin wollte er offenbar ebenfalls als Ecstasy an Time-Warp-Besucher verkaufen. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag mit.

Der Tatverdächtige war den Polizeibeamten aufgefallen, weil er ständig zwischen Haupteingang, Straßenbahnhaltestelle und Großparkplatz umherlief, um verschiedene Personen anzusprechen. Nachdem die Beamten die Drogen bei ihm gefunden hatten, wurde ein Haftbefehl gegen den Mann aus Italien beantragt. Er kam noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.