Mannheim. (pol/rl) Zwei Mal in zwei Tagen wurde in eine Schule in der Maybachstraße eingebrochen. Der erste Einbruch fand in der Nacht zum Dienstag statt. Hier war der Einbrecher wahrscheinlich am Montag in das Schulgebäude gegangen und hatte sich darin versteckt. Nachdem die Schule am Abend verlassen und abgeschlossen wurde, ging der Täter auf Raubzug. Er erbeutete einen Turnbeutel, mehrere Schlüssel und Transponder. Zudem brach er mehrere Schränke im Gebäude auf. Danach konnte er die Schule unerkannt wieder verlassen.

Der zweite Einbruch fand zwischen Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch, 7.10 Uhr statt. Hier hatte der Täter die hintere Hofeingangstür eingeworfen. In der Schule durchsuchte er wieder mehrere Klassenzimmer. Die Beute: diverse Sportbekleidung und Turnbeutel. Zudem beschmierte der Täter einen Schreibtisch mit Farbe und klaute diverse Schlüssel. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, die Höhe des Sachschadens auf 1500 Euro.

Die Polizei vermutet, dass beide Einbrüche von dem oder den gleichen Tätern verübt wurden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Montag und den Nächten zum Dienstag und Mittwoch gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der 0621/3301-0 zu melden.