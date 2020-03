Mannheim. (pol/rl) Ein betrunkener 54-jähriger Mann hat am Samstagabend einen Rettungssanitäter geschlagen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 33-jährige Sanitäter war kurz vor 19.30 Uhr in die Alphornstraße gerufen worden, um den völlig betrunkenen und orientierungslosen 53-jährigen Bekannten des 54-Jährigen zu versorgen.

Zunächst hatte sich der 54-Jährige ruhig verhalten. Dann aber schlug er dem Sanitäter mit der Faust gegen den Brustkorb. Der 33-Jährige und sein Kollege konnten den 54-Jährigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ein angeforderter Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung kam der 54-Jährige auf freien Fuß.

Der 53-Jährige wurde, nachdem seine Gewahrsamsfähigkeit festgestellt worden war, zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.