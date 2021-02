Mannheim. (pol/lyd) Am Mittwoch gegen 22 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzuges von der Melchiorstraße nach links in die Carl-Benz-Straße ab, touchierte einen am Straßenrand geparkten Volvo und zog diesen etwa 30 Meter mit, bis sich das Auto wieder löste.

Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Lkw-Fahrer im Anschluss unerkannt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und beschreibt den LKW und den Fahrer wie folgt:

weißer Sattelzug mit türkischer Zulassung

der Fahrer hatte dunkle kurze Haare, 30 - 35 Jahre alt.

An dem Volvo entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.