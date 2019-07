Mannheim-Neckarstadt. (pol/van) Mit Verletzungen und am Boden liegend hat ein Unbekannter nach einem Raub am Dienstagnachmittag sein Opfer zurückgelassen. Das berichtet die Polizei.

Das Opfer, eine 82-jährige Frau, war gegen 15.50 Uhr auf dem Nachhauseweg in Richtung Neckarpromenade gewesen, als sie in der frei zugänglichen Tiefgarage ihres Anwesens den späteren Täter bemerkte. Dieser machte offenbar den Anschein, dass er an die Wand urinieren wollte.

Beim Vorbeigehen sprach sie den Mann auf das Verhalten an, der sie daraufhin beschimpft haben soll. Bevor sie den Hauseingang betreten konnte, verspürte die 82-Jährige plötzlich einen Stoß von hinten, wodurch sie zu Boden fiel. Der zuvor angesprochene Mann soll der Frau anschließend die Handtasche entrissen und sich vom Acker gemacht haben.

Die Seniorin wurde kurze Zeit später von einer Nachbarin noch auf dem Boden liegend aufgefunden. Mit Prellungen kam die 82-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte soll zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und schlank sein. Er soll dunkle sowie kurze Haare haben. Nach Angaben der Polizei war er dunkel gekleidet.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei.