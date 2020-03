Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Nach einem Unfall in der Neckarstadt ging ein betrunkener Autofahrer am Sonntag bei der Unfallaufnahme auf eine Polizeibeamtin los. Zuvor war der 58-Jährige gegen 13.50 Uhr mit seinem Hyundai beim Einparken in der Johann-Weiß-Straße gegen einen parkenden VW Touran gefahren. Als eine Polizeistreife den Unfall aufnehmen wollte, ging der Mann auf die Beamten los: Erst versuchte er eine Polizeibeamtin zu schlagen. Als er daraufhin vorläufig festgenommen wurde, wehrte er sich und versuchte dabei unter anderem einen Polizeibeamten zu beißen.

Der 58-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gefahren, wo ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,6 Promille ergab und der Mann eine Blutprobe abgeben musste.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bei dem Unfall selbst entstand 2500 Euro Sachschaden.