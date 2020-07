Mannheim. (pol/rl) Von drei Männern zusammengeschlagen wurde ein 34-Jähriger in der Neckarstadt am frühen Sonntagmorgen. Wie die Polizei mitteilte waren ein Passant gegen 2 Uhr in der Riedfeldstraße unterwegs, als er an der Sichtschutzwand zur Lupinenstraße sah, wie die drei Männer den 34-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktierten.

Das Opfer erlitt dabei erhebliche blutende Verletzungen und kam per Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Männern blieb erfolglos. Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt.

Die Schläger sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und athletisch gewesen sein. Einer der Schläger hatte eine Glatze.

Info: Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 entgegen.