Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Am Mittwochmorgen war es an der Einmündung Landteilstraße in die Südtangente (Bundesstraße B36) zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin bog gegen 8.30 Uhr nach links auf die Südtangente ab. Zeitgleich missachtete ein 23-jähriger Kleinlaster-Fahrer, der auf der Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, laut Polizei das Rotlicht der Ampel.

Bei dem Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Info: Hinweise zum Unfall erbittet das Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0.