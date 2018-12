Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Mit schwarzer Farbe beschmiert wurden mehrere geparkte Fahrzeuge in der Wacholderstraße am Mittwochabend. Kurz vor 22 Uhr entdeckte ein 31-Jähriger seinen beschmierten und vor Ort geparkten Wagen. Außerdem waren noch weitere Fahrzeuge in der Straße beschmiert worden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der 0621/83397-0 zu melden.