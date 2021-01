Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Am frühen Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Angelstraße alarmiert. Kurz vor 1 Uhr waren dort abgelegte Gegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diese rasch löschen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Direkt neben dem Brandort lag ein E-Scooter, den die Feuerwehr vor Beginn der Löscharbeiten zur Seite räumen musste. Möglicherweise war dieser für den Brandausbruch verantwortlich.