Mannheim. (pol/mare) In Mannheim sind wieder Navidiebe am Werk gewesen. Das teilt die Polizei mit.

In der Kropsburgstraße, "Am Schwalbennest" und in der Maxburgstraße wurden zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, insgesamt fünf BMW aufgebrochen. Die Täter schlugen an den betroffenen Autos jeweils eine Scheibe ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen.

Während die Täter aus dem BMW in der Kropsburgstraße lediglich das Lenkrad entwendeten, ließen sie aus dem Auto, welches "Am Schwalbennest" geparkt war, neben dem Multifunktionslenkrad noch das Navigationsgerät mitgehen.

In der Maxburgstraße bauten die Täter aus zwei BMW das Lenkrad aus und machten sich am dritten Auto am fest eingebauten Navigationsgerät zu schaffen. Es ist wahrscheinlich, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Telefon 0621/876820 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 in Verbindung zu setzen.