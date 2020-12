Mannheim. (pol/kaf) Einen nackten Mann im Treppenhaus vor ihrer Wohnung hat am Montag eine Anwohnerin des Quadrats F4 bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, hörte die Frau gegen 22 Uhr seltsame Geräusche an ihrer Wohnungstür und konnte durch den Türspion den unbekleideten Mann beobachten, wie er an seinem Glied manipulierte. Die Frau rief die Polizei, die den 26-Jährigen im Treppenhaus festnahm.

Der Mann legte dabei ein psychisch auffälliges Verhalten an den Tag, welches auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete. Ob der Mann Betäubungsmittel im Körper hatte, wird eine durchgeführte Blutentnahme zeigen. Nachdem der 26-Jährige erkennungsdienstlich behandelt worden war, brachten die Beamten den Mann zu seiner Wohnung. Hier händigte er den Beamten ein Tütchen mit einer geringen Menge Ketamin aus.