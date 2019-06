Mannheim. (pol/van) Für zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren haben am späten Mittwochabend die Handschellen geklickt, wie die Polizei berichtet. Ihnen wird vorgeworfen, einen weißen Roller gestohlen zu haben.

Die Beamten wurden während einer Streifenfahrt auf die beiden Jugendlichen aufmerksam. Als diese die Streife bemerkte, sollen sie mit dem Roller über den Bordstein auf eine Grünanlage gefahren und anschließend zu Fuß versucht haben zu flüchten. Sie rannten nach Angaben der Beamten über die Kreuzung, doch kamen dabei nicht weit. Die Beamten hatten sofort die Verfolgung aufgenommen.

Die mutmaßlichen Diebe gaben an, den Roller auf der Straße gefunden zu haben. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Gefährt ein paar Stunden zuvor in der Beilstraße gestohlen worden war. An ihm wurde das Schloss beschädigt. Der Roller konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Auf dem Polizeirevier stellte sich außerdem heraus, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besitzt. Er muss mit einer weiteren Anzeige rechnen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Jugendlichen das Revier wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.