Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag ist ein Auto in Mannheim in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Gegen 16 Uhr,fuhr ein 30-Jähriger mit einem BMW M5 in der "Fressgasse" Richtung Rathaus. Kurz nach der "Breiten Straße" bemerkte er Rauch im Motorraum. Nachdem er angehalten hatte, breitete sich der Brand aus.

Die Berufsfeuerwehr war schnell vor Ort und konnte diesen schnell löschen. Die "Fressgasse" musste kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen führte. Die vier Insassen blieben unverletzt.

Der BMW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.