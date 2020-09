Mannheim. (pol/kaf) Eine Zugbegleiterin hat am Mittwoch bei der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof Anzeige erstattet, weil sie von einem Fahrgast geschlagen worden sei. Wie die Polizei mitteilt, wies die Frau vor Abfahrt des Zuges einen Mann darauf hin, dass er für sein Fahrrad ein zusätzliches Ticket benötigt.

Als sie später die Fahrscheine kontrollierte, konnte der Mann jedoch nur ein MAXX-Ticket zeigen, keines für sein Fahrrad. Als die Zugbegleiterin ihn darauf ansprach, versuchte er immer wieder, ihr das Ticket, auf dem seine Personalien vermerkt waren, zu entreißen. Ein Zeuge schaltete sich ein und wies den 30-Jährigen an, die Zugbegleiterin in Ruhe zu lassen. Dieser schlug der Geschädigten daraufhin seitlich gegen den Oberkörper. Die Frau klagte danach über Schmerzen an ihrer Hand.

An der Haltestelle Mannheim-Rheinau verließ der Mann den Zug. Das Ticket befand sich weiterhin bei der Zugbegleiterin, die es der Bundespolizei übergab. Anhand der Daten wird gegen den 30-Jährigen nun eine Anzeige wegen Körperverletzung ausgestellt.