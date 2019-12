Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Restaurant in O7. Das berichtet die Polizei.

Ein Mann zeigte den Gästen wortlos einen Zettel vor und bat um eine Spende. Als der Unbekannte das Lokal verlassen hatte, stellte eine 39-Jährige fest, dass ihre Geldbörse und ihr Handy gestohlen wurden.

Sie folgte dem Mann daraufhin auf die Straße und verfolgte ihn für einige Meter. Der flüchtende Täter legte die entwendeten Sachen auf dem Boden ab und stieg in einen weißen Seat mit spanischer Zulassung.

Die Frau konnte lediglich wiedergeben, dass der Täter etwa 30 Jahre alt war und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatte.

Die Polizei bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 0621/12580 zu melden.