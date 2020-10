Mannheim-Lindenhof. (pol/mare) In Mann hat am Donnerstagabend eine 45-jährige Frau in Lindenhof sexuell belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war demnach gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Fußweg von der Helmut-Schmidt-Brücke von der Universität in Richtung Tunnelstraße unterwegs. Dabei begegnete ihr ein unbekannter Mann.

Nachdem sie ihn passiert hatte, bemerkte die 45-Jährige, dass ihr der Unbekannte folgte. In Höhe der Tennisanlage wartete sie kurz, woraufhin dieser an ihr vorbeilief und sie dabei in sexuell eindeutiger Weise ansprach. Die Frau lehnte jedoch ab.

Daraufhin griff sich der Mann mit beiden Händen in seinen Schritt, öffnete den Hosenladen und forderte die Frau auf, herzuschauen. Diese lief jedoch an dem Mann vorbei weiter in Richtung Tunnelstraße. Unvermittelt griff der Unbekannte der Frau anschließend von hinten kräftig zwischen die Beine in den Intimbereich. Die 45-Jährige drehte sich rasch um, schrie den Mann an und versuchte vergeblich, ihn festzuhalten. Dieser ergriff die Flucht und rannte in Richtung Helmut-Schmidt-Brücke davon.

Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte dunkle Haut und eine "orientalische Erscheinung", wie die Polizei schreibt. Er hatte eine schmale, hagere Figur, ein schmales Gesicht mit Augenringen und kurze schwarze gelockte Haare. Er trug eine schwarze Winterjacke mit pelzbesetztem Kragen und eine dunkle Hose, vermutlich mit Nadelstreifen. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.