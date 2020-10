Mannheim-Neckarstadt. (pol/kaf) Zwei städtischen Mitarbeitern fiel am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein Mann auf, weil er sein Auto unerlaubt auf einer Sperrfläche in der Mittelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt abgestellt hatte. Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Mitarbeiter den 26-Jährigen darauf an und verwarnten ihn. Daraufhin beleidigte der Mann die Mitarbeiter verbal.

Die herbeigerufene Polizei kontrollierte den 26-Jährigen und wollte eine Anzeige aufnehmen. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.