Mannheim. (pol/lyd) Am Mittwochnachmittag klingelte ein 36-jähriger Mann bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Er wollte aufs Revier, teilt die Bundespolizei mit. Einen besonderen Grund für ein persönliches Gespräch habe der Mann aber nicht nennen können. Und so schickten die Beamten ihn weg. Da regte er sich furchtbar auf, trat gegen die Eingangstür, zog aber doch von dannen.

Kurze Zeit später sahen ihn die Beamten auf der Videoanlage ihres Dienstparkplatzes wieder. Sie beobachteten, wie sich der Mann den Dienstautos der Bundespolizei näherte und gegen zwei Autos trat. Außerdem beobachtete ein Zeuge die Randale. Nun ließen ihn die Bundespolizisten doch aufs Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeige wegen Sachbeschädigung durfte der 36-Jährige wieder gehen.