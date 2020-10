Mannheim. (pol/ahn) Ein rabiater Dieb ist am Montagmittag in einem Lebensmittel-Discounter in den Innenstadt-Quadraten dingfest gemacht worden. Wie die Polizei mitteilte, entnahm der Mann kurz vor 12 Uhr Ware von geringem Wert aus der Auslage und verließ anschließend die Verkaufsräume, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und nach Verlassen des Geschäfts angesprochen. Der 23-jährige wohnsitzlose Mann stieß den Detektiv von sich und wollte flüchten. Der Ladendetektiv brachte ihn jedoch zu Boden. Hier trat der 23-Jährige gegen den Detektiv, riss ihm den Mund-Nasen-Schutz herunter und spuckte ihm ins Gesicht. Mithilfe eines Kunden konnte der Dieb schließlich überwältigt und einer Polizeistreife übergeben werden.

Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Da der Mann angab, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf beleidigte er einen Polizeibeamten auf üble Art und Weise.