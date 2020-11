Mannheim. (pol/lyd) Wegen gestohlener Waren im Wert von 3,75 Euro müssen sich zwei 17-Jährige nun wegen versuchten räuberischen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten, teilt die Polizei mit. Bei ihrer Festnahme wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Ein Uniformierter konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Die beiden Jugendlichen waren einer Angestellten am Freitagmittag aufgefallen, da sie in einem Supermarkt in der Neustadter Straße mehrere Waren in ihre Jacken steckten. An der Kasse aber bezahlten sie nur eine davon. Als die aufmerksame Zeugin die beiden kurz nach 12 Uhr im Markt ansprach, blieben beide zunächst stehen, rannten dann aber unvermittelt los.

Beim Versuch sie festzuhalten schlug einer der Diebe mit einem Gegenstand auf den Kopf der Zeugin. Erst durch das Eingreifen anderer Marktangestellter gelang es, die beiden Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei der Festnahme widersetzte sich einer der 17-Jährigen und griff die Beamten an. Dabei schlug der junge Mann mit dem Ellenbogen gegen den Kopf eines Polizisten, der dadurch derart verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Nachdem beide Diebe festgenommen wurden, wurden sie in das Polizeirevier verbracht. Dabei stellten die Beamten noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Jackentasche des Angreifers fest.

Die beiden 17-Jährigen wurden anschließend den Erziehungsberechtigten überstellt. Das Duo muss sich nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls, sowie einer von ihnen wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.