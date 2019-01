Mannheim. (pol/van) Auf Party-Deko hat es eine Frau am gestrigen Dienstagnachmittag abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Die 48-jährige Lampertheimerin wollte in einem Laden am Hauptbahnhof drei Luftballonpackungen an der Kasse bezahlen. Auf Nachfrage der Kassiererin gab die Dame an, keine weiteren Waren zu haben. Nach Aufforderung der Kassiererin öffnete die Frau widerwillig ihre Handtasche. In dieser befanden sich zwei LED-Ballons, zwei Girlanden, drei Geschenkanhänger, eine Geschenktüte sowie eine Geburtstagskrone im Wert von knapp 17 Euro.

"Ob das Diebesgut für eine anstehende Familienfeier genutzt werden sollte, blieb bisher offen", teilen die Beamten mit. Die 48-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.