Mannheim-Käfertal. (pol/van) Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist die Polizei am Dienstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Käfertal gerufen worden.

Ein 68-jähriger Autofahrer hielt kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes in der Straße "Auf dem Sand" in Höhe der Oberen Riedstraße an der roten Ampel an. Bei Umschalten auf Grün blieb er weiterhin stehen. Auch die nächste Grünphase ließ er verstreichen, ohne dass er weiterfuhr, so die Beamten weiter.

Erst als die 47-jährige Fahrerin des dahinter stehenden VW ausgestiegen war und gegen dessen Scheibe klopfte, fuhr der betrunkene Mann zwei Meter nach vorne. Anschließend legte er den Rückwärtsgang ein und krachte gegen den VW. Danach fuhr er wieder nach vorne, um kurz darauf wieder zurückzufahren.

Die 47-Jährige, die zwischenzeitlich zwischen beiden Fahrzeugen stand, musste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Um die Flucht des betrunkenen Fahrers zu verhindern, stellte ein Zeuge sein Fahrzeug quer vor den Mercedes und verständigte die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wird derzeit geprüft.

Der 68-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Sein Führerschein wurde einbehalten.