Mannheim-Käfertal. (pol/sdm) Auf dem Gelände eines Mannheimer Autohandels in der Heppenheimer Straße wurden mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Polizei berichtet, dass die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 18 und 8 Uhr die Umzäunung des Betriebsgeländes im Stadtteil Käfertal überstiegen haben. Sie schlugen an vier BMW die Seitenscheiben an der Fahrerseite ein und entwendeten verschiedene Fahrzeugteile. Bei einem Auto wurde auch die Motorhaube geöffnet.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Käfertal sucht nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 melden.